С 1 июня: Сбербанк предупредил граждан, на чьих телефонах есть «Сбер Онлайн»

Сбербанк предупреждает своих клиентов о новой волне мошенничества, на этот раз с использованием биометрии. Схема обмана уже получила распространение в разных регионах страны.



Злоумышленники, выдавая себя за сотрудников банка, пишут пользователям в мессенджерах с предложением обновить мобильное приложение. В случае отказа они начинают убеждать сделать это немедленно, якобы для повышения безопасности.



А чтобы "помочь" с обновлением, просят пользователя сдвинуть экран мобильного телефона, якобы для прохождения биометрической идентификации. Именно в этот момент мошенники могут получить доступ к конфиденциальным данным: номерам счетов, кодам безопасности и даже данным банковских карт.



Важно помнить:сотрудники банка никогда не будут просить вас о подобных действиях!



Как защитить себя:

Никогда не сообщайте незнакомым лицам свои личные и финансовые данные.

Не выполняйте никаких действий с телефоном по просьбе неизвестных лиц.

Если вы сомневаетесь в том, что с вами действительно связался сотрудник банка, незамедлительно прекратите разговор и сами позвоните на горячую линию банка для уточнения информации.



Помните: ваша бдительность – лучшая защита от мошенников!