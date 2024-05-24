С 1 июня: Сбербанк предупредил граждан, на чьих телефонах есть «Сбер Онлайн»
Сбербанк предупреждает своих клиентов о новой волне мошенничества, на этот раз с использованием биометрии. Схема обмана уже получила распространение в разных регионах страны.
Злоумышленники, выдавая себя за сотрудников банка, пишут пользователям в мессенджерах с предложением обновить мобильное приложение. В случае отказа они начинают убеждать сделать это немедленно, якобы для повышения безопасности.
А чтобы "помочь" с обновлением, просят пользователя сдвинуть экран мобильного телефона, якобы для прохождения биометрической идентификации. Именно в этот момент мошенники могут получить доступ к конфиденциальным данным: номерам счетов, кодам безопасности и даже данным банковских карт.
Важно помнить:сотрудники банка никогда не будут просить вас о подобных действиях!
Как защитить себя:
- Никогда не сообщайте незнакомым лицам свои личные и финансовые данные.
- Не выполняйте никаких действий с телефоном по просьбе неизвестных лиц.
- Если вы сомневаетесь в том, что с вами действительно связался сотрудник банка, незамедлительно прекратите разговор и сами позвоните на горячую линию банка для уточнения информации.
Помните: ваша бдительность – лучшая защита от мошенников!
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