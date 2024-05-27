С 1 июня: Сбербанк предупредил граждан, на чьих телефонах есть приложение

В России набирает обороты новый вид мошенничества, жертвами которого могут стать пользователи онлайн-приложения Сбербанка. Злоумышленники, прикрываясь именем банка, вышли на охоту за вашими сбережениями, используя хитрый психологический трюк.



Схема обмана проста, но эффективна. Мошенники связываются с жертвой через мессенджер, представляясь сотрудниками Сбербанка, и под предлогом обновления приложения просят сдвинуть экран смартфона. Якобы это необходимо для биометрической идентификации.



Но вот в чём подвох:в этот момент мошенники получают доступ к конфиденциальной информации – номерам счетов, кодам безопасности, данным банковских карт. Результат предсказуем – опустошенный счёт и испорченное настроение.