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С 1 июня: Сбербанк предостерёг граждан, на чьих телефонах есть «Сбербанк Онлайн»

Мошенники крадут деньги через фальшивое обновление приложения Сбербанка.

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Мошенники крадут деньги через фальшивое обновление приложения Сбербанка

Пользователей Сбербанк Онлайн предупреждают о новой волне мошенничества, которая уже захлестнула многие регионы России. Злоумышленники нашли ещё один способ выманивать деньги у доверчивых граждан, используя их желание обезопасить себя от киберугроз.

Как работает новая схема?

Мошенники связываются с пользователями через мессенджеры, представляясь сотрудниками Сбербанка, и сообщают о якобы необходимости срочного обновления мобильного приложения. Если клиент не торопится следовать инструкциям, его начинают убеждать, что это критически важно для безопасности его счёта. Затем мошенники просят «для проверки» приложить палец к экрану телефона для биометрической идентификации.

В чём опасность?

Соглашаясь на такую процедуру вне официального приложения банка, пользователь рискует дать злоумышленникам доступ к своим конфиденциальным данным: номерам счетов, картам, кодам безопасности. В итоге мошенники получают полный контроль над счётом жертвы и могут похитить все её деньги.

Сбербанк напоминает:

Сотрудники банка никогда не звонят клиентам с просьбами пройти биометрическую идентификацию или установить обновления по ссылке из мессенджера.

Все операции с онлайн-банком необходимо проводить только через официальное приложение, установленное из доверенных источников (Google Play, App Store).

Будьте бдительны и не поддавайтесь на уловки мошенников! Ваша безопасность – в ваших руках.

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