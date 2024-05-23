С 1 июня: Сбербанк предостерёг граждан, на чьих телефонах есть «Сбербанк Онлайн»
Мошенники крадут деньги через фальшивое обновление приложения Сбербанка
Пользователей Сбербанк Онлайн предупреждают о новой волне мошенничества, которая уже захлестнула многие регионы России. Злоумышленники нашли ещё один способ выманивать деньги у доверчивых граждан, используя их желание обезопасить себя от киберугроз.
Как работает новая схема?
Мошенники связываются с пользователями через мессенджеры, представляясь сотрудниками Сбербанка, и сообщают о якобы необходимости срочного обновления мобильного приложения. Если клиент не торопится следовать инструкциям, его начинают убеждать, что это критически важно для безопасности его счёта. Затем мошенники просят «для проверки» приложить палец к экрану телефона для биометрической идентификации.
В чём опасность?
Соглашаясь на такую процедуру вне официального приложения банка, пользователь рискует дать злоумышленникам доступ к своим конфиденциальным данным: номерам счетов, картам, кодам безопасности. В итоге мошенники получают полный контроль над счётом жертвы и могут похитить все её деньги.
Сбербанк напоминает:
Сотрудники банка никогда не звонят клиентам с просьбами пройти биометрическую идентификацию или установить обновления по ссылке из мессенджера.
Все операции с онлайн-банком необходимо проводить только через официальное приложение, установленное из доверенных источников (Google Play, App Store).
Будьте бдительны и не поддавайтесь на уловки мошенников! Ваша безопасность – в ваших руках.
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