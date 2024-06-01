С 1 июня к пенсии добавят по 2710 рублей. Речь о работающих и неработающих

Согласно свежим данным специалистов, пожилые жители России смогут получать дополнительные средства к своим пенсиям с июня текущего года. Это увеличение в размере 2712 рублей применимо как к работающим пенсионерам, так и к тем, кто уже на пенсии.

Последние изменения в законодательстве направлены на исправление существующей несправедливости, с которой сталкиваются пожилые люди, обеспечивающие иждивенцев, таких как дети или внуки. Теперь дополнительная пенсия за иждивенцев будет предоставляться по заявлению. Если ребенок еще не достиг совершеннолетия, подтверждение иждивения будут требовать в минимальных объемах. Однако, после достижения совершеннолетия, требуется предоставить документы, подтверждающие обучение ребенка на очной форме в высшем учебном заведении или колледже.

Ранее существовала практика приостановки выплат дополнительных средств на летний период, если ребенок завершал школу, но не продолжал обучение в дальнейшем. Новые правила исключают такую несправедливость и обеспечивают автоматическое продолжение выплат на протяжении лета. Однако, с началом осени понадобится предоставить документальное подтверждение поступления ребенка в учебное заведение.

В итоге, пожилые люди, обеспечивающие иждивенцев, смогут осуществить получение дополнительных средств к своим пенсиям уже с июня текущего года, в размере 2712 рублей. Это значимое повышение будет доступно как для работающих, так и для неработающих пенсионеров, что является важным шагом в обеспечении социальной поддержки данной категории граждан, согласно информации нашей газеты.