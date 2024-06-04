С 1 июня к пенсии добавят по 2710 рублей. Касается всех: и работающих и неработающих

Нововведения в пенсионной системе России предоставят возможность пожилым гражданам получать дополнительные выплаты к пенсии.

С июня текущего года каждый пенсионер, вне зависимости от трудового статуса, сможет претендовать на доплату в размере 2712 рублей.

Это изменение в законодательстве особенно значимо для пенсионеров, на иждивении которых находятся дети или внуки. Для получения доплаты достаточно будет подать соответствующее заявление. В случаях, когда иждивенцам еще не исполнилось 18 лет, дополнительных подтверждений не потребуется. Однако для студентов, достигших совершеннолетия, необходимо будет предоставить подтверждение их обучения на дневной форме в учебных заведениях.

Ранее пенсионеры сталкивались с проблемой приостановки выплат на лето, если их взрослеющие дети заканчивали школу и еще не успевали поступить в вуз или колледж. Теперь же эта системная несправедливость устранена: летняя доплата будет сохраняться автоматически до осени, когда необходимо будет представить документ о поступлении в высшее или среднее специальное учебное заведение.

Таким образом, эти изменения обещают облегчить финансовое положение российских пенсионеров, увеличив их пенсионные выплаты на важную сумму, что поможет многим семьям чувствовать себя более защищенными в экономически нестабильные времена.