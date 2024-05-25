Новости России
· 16+ · Артем Акчурин

С 1 июня для всех пенсионеров вводится новая льгота

С июня российские пенсионеры получают приятный бонус от РЖД – возможность сэкономить 20% от стоимости билетов в купе.

Подписаться в Telegram

Железнодорожные путешествия для пенсионеров

Хорошие новости для любителей путешествовать поездом! С июня российские пенсионеры получают приятный бонус от РЖД – возможность сэкономить 20% от стоимости билетов в купе.

Кому доступна скидка?

Возраст, размер пенсии, регион проживания – все это не имеет значения! Главное условие – наличие пенсионного удостоверения, которое нужно будет предъявить кассиру при оформлении билета.

Важные детали:

Прежде чем паковать чемоданы, обратите внимание на несколько важных моментов:

  • Скидка действует только на билеты в вагоны купе. Плацкарт и СВ, увы, не участвуют.
  • Планируйте поездку заранее! Приобрести билет со скидкой можно не позднее, чем за 5 дней до отправления поезда. Спонтанные путешествия, к сожалению, придется отложить.
  • Вернуть билет, купленный со скидкой, можно только при наличии уважительной причины, подтвержденной документально (например, справка о болезни).


Акция продлится до 20 декабря 2024 года, но период новогодних праздников в нее не входит.

Новая инициатива РЖД – отличный шанс для пенсионеров отправиться исследовать просторы нашей родины, не нанося при этом удара по бюджету!

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

21 час назад

Полиция задержала 3 мигрантов, напавших на депутата Госдумы Прокофьева

Интересное в Казани

день назад

Отдохнуть от городской суеты и побывать на ферме – редакция ProKazan теперь знает, где понравится и взрослым, и детям!

чем питаются клопы в квартирах

Новости Казани

день назад

В Казани закрыли аэропорт

Интересное в Казани

2 дня назад

И грянул Гром! Чего стоит ожидать от продолжения популярной отечественной кинофраншизы о супергерое?

логопед-афазиолог в Москве

Новости Татарстана

день назад

В Нижнекамске эвакуируют сотрудников предприятий

Лонгриды

день назад

«Это незаконно»: казанцы выступают против торговли на Баумана

Новости Казани

2 часа назад

В Казани произошло смертельное ДТП с каршерингом

Новости Казани

день назад

Устроивший стрельбу в казанской школе потребовал суд вернуть ему треть квартиры

Новости Казани

день назад

В Казани идет проверка после смертельного наезда трамвая на рабочего
Новости Татарстана
18 часов назад

Дождь и жара до +29: синоптики рассказали о погоде в Татарстане 25 и 26 мая

Дождь и жара до +29: синоптики рассказали о погоде в Татарстане 25 и 26 мая

Новости Татарстана

12 минут назад

Минниханов поручил обеспечить безопасность детей в летних лагерях РТ

Полезное

день назад

Все, конец!? Отмена ипотеки огорчила всех Россиян. Чего ждать в этом году?

Новости Татарстана

27 минут назад

В «Ак Барсе» хотят убрать Шипячева

Новости Татарстана

14 часов назад

Секс-игрушку нашли в бетонном полу новостройки на проспекте Победы
Переломал 7 ребер: полицейского из Зеленодольска хотят посадить на 10 лет
Новости Татарстана
20 часов назад

Переломал 7 ребер: полицейского из Зеленодольска хотят посадить на 10 лет

Новости Казани

20 часов назад

В Казани 24 мая стартовал фестиваль медиаискусств НУР

Новости Казани

день назад

Honda была зажата: в Казани на Мамадышском тракте столкнулись 4 машины

Новости Татарстана

день назад

Глава Альметьевска Тимур Нагуманов 24 мая приехал на работу на велосипеде. Почему?
Уютно с родными или шумно в компании: как казанцы празднуют свой день рождения
Гид по скидкам Казани
6 дней назад

Уютно с родными или шумно в компании: как казанцы празднуют свой день рождения