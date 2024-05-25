С 1 июня для всех пенсионеров вводится новая льгота

Железнодорожные путешествия для пенсионеров



Хорошие новости для любителей путешествовать поездом! С июня российские пенсионеры получают приятный бонус от РЖД – возможность сэкономить 20% от стоимости билетов в купе.



Кому доступна скидка?



Возраст, размер пенсии, регион проживания – все это не имеет значения! Главное условие – наличие пенсионного удостоверения, которое нужно будет предъявить кассиру при оформлении билета.



Важные детали:



Прежде чем паковать чемоданы, обратите внимание на несколько важных моментов:

Скидка действует только на билеты в вагоны купе. Плацкарт и СВ, увы, не участвуют.

Планируйте поездку заранее! Приобрести билет со скидкой можно не позднее, чем за 5 дней до отправления поезда. Спонтанные путешествия, к сожалению, придется отложить.

Вернуть билет, купленный со скидкой, можно только при наличии уважительной причины, подтвержденной документально (например, справка о болезни).



Акция продлится до 20 декабря 2024 года, но период новогодних праздников в нее не входит.



Новая инициатива РЖД – отличный шанс для пенсионеров отправиться исследовать просторы нашей родины, не нанося при этом удара по бюджету!