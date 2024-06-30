С 1 июля жизнь неработающих россиян перевернётся на 180 градусов: Голикова раскрыла указ
В России планируется ряд изменений в пенсионной системе, которые затронут миллионы граждан. Согласно прогнозам, средний размер пенсии по старости для неработающих пенсионеров с 1 июля 2024 года вырастет до 18 521 рубля. Финансирование повышения выплат будет обеспечено за счёт бюджетных средств, как подчеркнула вице-премьер Татьяна Голикова.
Три кита пенсионного обеспечения
Чтобы получать страховую пенсию по старости, необходимо соответствовать трём ключевым требованиям: достичь пенсионного возраста, иметь минимальный трудовой стаж и накопить необходимое количество пенсионных баллов (ИПК).
Повышение пенсионного возраста:
С 2028 года для женщин пенсионный возраст составит 60 лет, а для мужчин — 65 лет.
До этого момента в России действует переходный период, поэтому в 2024, 2025 и 2027 годах выйти на пенсию по возрасту не сможет никто.
В 2023 году средний возраст выхода на пенсию у женщин составляет 56,5 лет, а у мужчин — 61,5 года.
Требования к стажу и баллам:
В 2024 году минимальный трудовой стаж для выхода на пенсию составит 14 лет, а в 2025 году он вырастет до 15 лет.
В текущем году для получения пенсии необходимо иметь 25,8 пенсионных баллов, а в 2024 году этот показатель увеличится до 28,2 ИПК.
Кто может выйти на пенсию уже сейчас?
В 2023 году право на досрочный выход на пенсию имеют:
Инвалиды.
Родители или опекуны детей-инвалидов.
Лица, работавшие в сложных и опасных условиях труда.
Граждане, проработавшие на Крайнем Севере не менее 15 лет (20 лет — в приравненных к нему местностях).
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