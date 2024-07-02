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С 1 июля жизнь неработающих россиян изменится: вице-премьер Голикова раскрыла указ

В июле 2024 года пенсионеры в Российской Федерации столкнутся с существенными изменениями в системе социальной защиты.

runews.biz

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В июле 2024 года пенсионеры в Российской Федерации столкнутся с существенными изменениями в системе социальной защиты.

По словам Татьяны Голиковой, средний размер пенсии для неработающих граждан увеличится до 18,5 тысячи рублей благодаря увеличению бюджетных ассигнований, что предполагает улучшение качества жизни многих пенсионеров.

С 2028 года в России будет полностью введен новый возраст выхода на пенсию: 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин. Это изменение является частью долгосрочной стратегии адаптации пенсионной системы к демографическим изменениям.

В текущем году останутся возможными права на досрочное выход на пенсию для определенных групп граждан, таких как инвалиды, родители детей-инвалидов, работники вредных производств и жители Крайнего Севера, для обеспечения поддержки для тех, кто работает в специальных условиях.

Каждый год будут увеличиваться требования к минимальному стажу, необходимому для выхода на пенсию. Также будет увеличиваться и необходимый ИПК, что отражает постепенное ужесточение условий получения пенсий.

Эти изменения в пенсионной системе направлены на создание более надежной и предсказуемой системы социальной поддержки для пожилых граждан. Повышение пенсий и изменения в условиях выхода на пенсию являются ключевыми элементами реформы, которая поможет стране приспособиться к изменениям в демографии и экономике, обеспечивая стабильность и поддержку для будущих поколений пенсионеров.

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