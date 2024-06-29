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С 1 июля жизнь неработающих россиян изменится: Голикова раскрыла указ

С июля следующего года средняя страховая пенсия по старости для неработающих пожилых граждан в России будет увеличена.

imghub.ru

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С июля текущего года средняя страховая пенсия по старости для неработающих пожилых граждан в России будет увеличена до 18,5 тысячи рублей.

Об этом объявила вице-премьер Татьяна Голикова, указывая, что изменения стали возможны благодаря дополнительному финансированию из федерального бюджета.

Переходный период в пенсионной системе

Россия постепенно внедряет новые возрастные пределы для выхода на пенсию: 60 и 65 лет, которые полностью вступят в силу к 2028 году. В переходные годы, такие как 2024, 2025 и 2027, получить пенсию по возрасту будет невозможно.

Условия для досрочного выхода на пенсию

Некоторые категории граждан могут претендовать на досрочное пенсионное обеспечение:

  • Люди с инвалидностью;
  • Опекуны или родители детей с инвалидностью;
  • Работники, занятые на Крайнем Севере или в условиях вредного производства.

Критерии для начисления пенсий

В текущем году право на пенсию предоставляется тем, кто имеет минимум 14 лет официального трудового стажа. В следующем году этот показатель увеличится до 15 лет. Также необходимо набрать достаточное количество пенсионных баллов: текущий минимум составляет 25,8 балла, а в следующем году он возрастет до 28,2 балла.

Задачи и цели пенсионных изменений

Основная задача пенсионных реформ - создание условий для обеспечения достойного уровня жизни пожилого поколения. Реформы направлены на укрепление финансовой устойчивости пенсионной системы, повышение ее справедливости и транспарентности, что должно способствовать улучшению социальной стабильности в стране.

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