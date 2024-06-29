С 1 июля жизнь неработающих россиян изменится: Голикова раскрыла указ
imghub.ru
С июля текущего года средняя страховая пенсия по старости для неработающих пожилых граждан в России будет увеличена до 18,5 тысячи рублей.
Об этом объявила вице-премьер Татьяна Голикова, указывая, что изменения стали возможны благодаря дополнительному финансированию из федерального бюджета.
Переходный период в пенсионной системе
Россия постепенно внедряет новые возрастные пределы для выхода на пенсию: 60 и 65 лет, которые полностью вступят в силу к 2028 году. В переходные годы, такие как 2024, 2025 и 2027, получить пенсию по возрасту будет невозможно.
Условия для досрочного выхода на пенсию
Некоторые категории граждан могут претендовать на досрочное пенсионное обеспечение:
- Люди с инвалидностью;
- Опекуны или родители детей с инвалидностью;
- Работники, занятые на Крайнем Севере или в условиях вредного производства.
Критерии для начисления пенсий
В текущем году право на пенсию предоставляется тем, кто имеет минимум 14 лет официального трудового стажа. В следующем году этот показатель увеличится до 15 лет. Также необходимо набрать достаточное количество пенсионных баллов: текущий минимум составляет 25,8 балла, а в следующем году он возрастет до 28,2 балла.
Задачи и цели пенсионных изменений
Основная задача пенсионных реформ - создание условий для обеспечения достойного уровня жизни пожилого поколения. Реформы направлены на укрепление финансовой устойчивости пенсионной системы, повышение ее справедливости и транспарентности, что должно способствовать улучшению социальной стабильности в стране.
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