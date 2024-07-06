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С 1 июля в квитанции за «коммуналку» впишут новую строчку: будем платить еще больше

В июле 2024 года жителей России, имеющих квартирные счетчики, ждет новинка — в квитанциях за ЖКУ появится новая строка.

dzen.ru

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В июле 2024 года жителей России, имеющих квартирные счетчики, ждет новинка — в квитанциях за ЖКУ появится строка «перерасчет потребления за прошлый период».

Об этом сообщает издание progorodsamara.

Зачем нужен перерасчет?

Нововведение касается тех, у кого в 2023 году не было перерасчетов. Его цель — сделать платежи за коммуналку более точными и справедливыми. Корректировка производится на основе актуальных данных о фактически потребленных ресурсах, что позволяет избежать как переплат, так и долгов.

Что будет, если вы переплатили или недоплатили?

  • Переплата может быть зачтена в счет будущих платежей или возвращена на ваш счет.
  • Недоплата будет включена в следующую квитанцию.

Кто и как проводит перерасчет?

Перерасчеты проводят управляющие компании по заявлениям жильцов или по указанию контролирующих органов. Это обеспечивает прозрачность процесса и гарантирует, что вы платите строго за потребленные ресурсы.

Лайфхак для экономных:

Хотите платить за ЖКУ еще меньше? Оплачивайте квитанции банковской картой с кэшбэком — это позволит вернуть часть потраченных средств.

Перерасчет за прошлый период — это важный шаг на пути к более справедливой и прозрачной системе оплаты ЖКУ. Будьте внимательны к своим квитанциям и контролируйте расходы!

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