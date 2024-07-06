С 1 июля в квитанции за «коммуналку» впишут новую строчку: будем платить еще больше
dzen.ru
В июле 2024 года жителей России, имеющих квартирные счетчики, ждет новинка — в квитанциях за ЖКУ появится строка «перерасчет потребления за прошлый период».
Об этом сообщает издание progorodsamara.
Зачем нужен перерасчет?
Нововведение касается тех, у кого в 2023 году не было перерасчетов. Его цель — сделать платежи за коммуналку более точными и справедливыми. Корректировка производится на основе актуальных данных о фактически потребленных ресурсах, что позволяет избежать как переплат, так и долгов.
Что будет, если вы переплатили или недоплатили?
- Переплата может быть зачтена в счет будущих платежей или возвращена на ваш счет.
- Недоплата будет включена в следующую квитанцию.
Кто и как проводит перерасчет?
Перерасчеты проводят управляющие компании по заявлениям жильцов или по указанию контролирующих органов. Это обеспечивает прозрачность процесса и гарантирует, что вы платите строго за потребленные ресурсы.
Лайфхак для экономных:
Хотите платить за ЖКУ еще меньше? Оплачивайте квитанции банковской картой с кэшбэком — это позволит вернуть часть потраченных средств.
Перерасчет за прошлый период — это важный шаг на пути к более справедливой и прозрачной системе оплаты ЖКУ. Будьте внимательны к своим квитанциям и контролируйте расходы!
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