С 1 июля к пенсии добавят еще 2710 рублей. Касается всех абсолютно граждан - и работающих, и неработающих

С июня 2024 года в России вводится новая доплата к пенсии для пожилых граждан, включая как работающих, так и неработающих.

Согласно последним изменениям в законодательстве, размер этого дополнительного пособия составит 2,7 тысячи рублей и будет выплачиваться пенсионерам, имеющим на иждивении детей или внуков. Об этом сообщает progorodsamara, ссылаясь на источники среди экспертов.

Упрощение получения доплат

Важным аспектом нововведения является упрощение процесса получения доплаты для пенсионеров с иждивенцами. Для детей до 18 лет больше не требуется подтверждение факта иждивения, что значительно облегчает бюрократическую нагрузку на пожилых. Но для совершеннолетних иждивенцев, продолжающих образование, необходимо предъявление подтверждения обучения в вузе или колледже.

Изменения в выплате доплат

Ранее существовавшее правило о прекращении выплат летом, если иждивенец завершал школьное образование и не продолжал учёбу в высших или средних специальных учебных заведениях, было отменено. Теперь доплата будет автоматически продолжаться на протяжении всего лета, что устраняет предыдущую несправедливость в отношении пенсионеров. С осени, для продолжения получения доплаты, потребуется предоставить справку о зачислении иждивенца в учебное заведение.

Эти изменения подчеркивают стремление российского правительства обеспечить адекватную поддержку пожилых граждан, улучшить их финансовое положение и облегчить заботу о молодом поколении в семьях. Это нововведение ожидается с нетерпением и будет способствовать укреплению социальной защиты одной из наиболее уязвимых групп населения.