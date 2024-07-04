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С 1 июля граждане получат льготу по оплате ЖКУ: узнаем, кто в списке

С первого июля 2024 года в России начнёт действовать нововведение, направленное на поддержку определённых социальных групп.

iphones.ru

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С первого июля 2024 года в России начнёт действовать нововведение, направленное на поддержку определённых социальных групп.

Пенсионеры, инвалиды, ветераны, члены многодетных семей и семьи погибших военнослужащих больше не будут платить банковские комиссии при оплате за жилищно-коммунальные услуги. Информацию об этом предоставил ресурс ko44.ru.

Устранение финансовых барьеров

Эта политика предназначена для снижения финансовой нагрузки на граждан, которые уже страдают от дополнительных расходов. Ранее, начиная с сентября 2020 года, введение отдельной банковской комиссии, которая могла достигать 3% от суммы платежа, увеличило их ежемесячные расходы. С нового финансового года эта практика будет исключена для вышеуказанных категорий граждан, позволяя им экономить значительные суммы.

Повышение стоимости ЖКУ и планы правительства

Вместе с введением меры поддержки, ожидается рост стоимости жилищно-коммунальных услуг, который может варьироваться от 4% до 15% в различных регионах страны. Это увеличение является частью стратегии индексации коммунальных платежей, которая предполагает постепенное повышение тарифов: на 9.8% в 2024 году, на 5.7% в 2025 и на 4% в 2026 году. Такие меры должны помочь адаптировать экономику к текущим условиям и обеспечить дополнительные средства на поддержку населения.

Значимость новой политики для социальной защиты

Принятые изменения выражают заботу государства о социально незащищённых слоях населения, облегчая их бремя в условиях повышения цен на коммунальные услуги. Отмена комиссий является шагом к улучшению их финансовой стабильности и обеспечению более высокого качества жизни в условиях экономической неопределенности.

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