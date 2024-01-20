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С 1 февраля начнут лишать прав даже трезвых водителей: ГИБДД будет задавать только один вопрос

С 1 февраля начнут лишать прав даже трезвых водителей: ГИБДД будет задавать только один вопрос

kolesa.kz

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Водителям в России были объявлены о проведении новых проверок, связанных с возможным лишением прав. Под названием «сплошные проверки», эта новая инициатива предусматривает осуществление проверок практически на всех участках дорог во второй половине января. Целью таких проверок является выявление водителей, употребляющих алкоголь или запрещенные вещества перед поездкой.

Сотрудники дорожной полиции активно взаимодействуют с водителями, проверяя их состояние и задавая различные вопросы. Даже трезвые водители могут быть лишены прав, если вызовут подозрения своим поведением или ответами на вопросы инспекторов. Особое внимание будет уделяться реакции водителей и их поведению во время общения с сотрудниками ГИБДД.

Непрохождение процедуры проверки на алкоголь или наркотические вещества могут привести к гарантированному лишению прав. Важно отметить, что водителям будут предоставлены возможности пройти проверки, и отрицательный ответ на эти предложения может повлечь за собой серьезные последствия, включая лишение водительских прав. Информацию сообщает Primpress.

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