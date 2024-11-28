«С 1 декабря прекращает работу»: WhatsApp в Российской Федерации принял трудное решение

Мессенджер WhatsApp, который занимает одно из ключевых мест в жизни миллиардов людей, объявил о завершении поддержки для ряда устаревших мобильных устройств.

Это решение коснется 45 моделей, функционирующих на старых версиях Android и iOS. Если ваша модель телефона входит в этот перечень, стоит задуматься о покупке нового устройства, чтобы продолжить пользоваться приложением без ограничений.

Почему прекращают поддержку устаревших устройств?

WhatsApp активно совершенствует функционал, добавляя новые возможности, повышая защиту данных и обеспечивая более стабильную работу. Однако старые телефоны зачастую не способны справляться с возрастающими требованиями программного обеспечения. Именно поэтому поддержка устаревших моделей постепенно прекращается.

С 2024 года приложение станет доступным только на устройствах с операционной системой Android версии 5.0 и выше или iOS 12 и новее.

Какие смартфоны утратят доступ к WhatsApp?

В список вошли устройства от популярных брендов, включая Samsung, Motorola, Apple, Huawei, Sony, LG и других. Некоторые из них когда-то считались лидерами на рынке, однако сегодня они больше не могут обновляться до современных версий операционных систем.

Как узнать, нужно ли менять телефон?

Проверьте текущую версию операционной системы вашего устройства:

На Android: откройте настройки телефона, перейдите в раздел «О телефоне» и найдите пункт «Версия Android».

На iPhone: зайдите в «Настройки», выберите «Основные», затем «Об устройстве» и посмотрите «Версию ПО».

Сравните результаты с минимальными требованиями WhatsApp:

Android: версия 5.0 или выше.

iOS: версия 12 или новее.

Что делать, если ваш телефон устарел?

Обновите операционную систему: если это возможно, установите актуальную версию ОС.

Замените устройство: при невозможности обновления рассмотрите покупку современного смартфона. на рынке представлены бюджетные модели, которые обеспечивают стабильную работу WhatsApp.

Сохраните данные: перед сменой устройства сделайте резервное копирование чатов и файлов в облаке, чтобы избежать потери информации.

Почему это важно?

Прекращение поддержки старых моделей позволяет разработчикам сосредоточиться на современных устройствах, повышая уровень безопасности и надежности приложения. Только актуальные версии WhatsApp гарантируют защиту от взломов и стабильную работу.

Не откладывайте проверку: возможно, ваш смартфон больше не соответствует требованиям. Обновите устройство, чтобы оставаться на связи с друзьями и близкими.

