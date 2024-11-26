«С 1 декабря прекращает работу»: WhatsApp в России принял трудное решение для всех
PROKAZAN
В следующем году миллионы пользователей популярного мессенджера WhatsApp могут столкнуться с тем, что их устройства перестанут поддерживать приложение.
Разработчики объявили о завершении работы WhatsApp на устарелых моделях смартфонов. Решение связано с внедрением новых функций и усилением защиты данных, которые требуют современных версий операционных систем.
Какие устройства больше не будут поддерживаться?
С текущего года приложение перестанет функционировать на 45 моделях смартфонов. В этот список вошли устройства, работающие на устаревших версиях Android и iOS. Среди них известные бренды, такие как Samsung, Apple, Huawei, Sony, LG и Motorola.
Причины прекращения поддержки
WhatsApp постоянно обновляет свои функции, чтобы обеспечить пользователям лучший опыт и надежную защиту данных. Устаревшие устройства не могут полноценно поддерживать эти обновления из-за ограничений своих операционных систем. Теперь для использования приложения необходимо:
- Android версии 5.0 и выше,
- iOS версии 12 и выше.
Это изменение позволяет разработчикам сосредоточиться на современных смартфонах, обеспечивая стабильную работу приложения.
Модели, которые потеряют доступ к WhatsApp
Если ваш телефон есть в этом списке, приложение перестанет обновляться, а в дальнейшем может вовсе не запускаться.
- Samsung
Galaxy Ace Plus
Galaxy Core
Galaxy Note 3
Galaxy S3 Mini VE
Galaxy S4 Active
Galaxy S4 Mini
- Apple
iPhone 5
iPhone 5C
iPhone 6
iPhone SE
- Huawei
Ascend P6 S
Ascend G525
Huawei Y625
- LG
Optimus G Pro
Optimus L7
- Sony
Xperia Z1
Xperia M
Motorola
Moto G
Moto X
Прочие бренды
Archos 53 Platinum
ZTE Grand Memo
Lenovo P70
Эти устройства эксплуатируются более семи лет, и их аппаратная начинка устарела, что не позволяет им работать с новыми версиями мессенджера.
Что делать пользователям?
Если ваш смартфон есть в указанном списке, стоит задуматься о его замене. Устаревшие устройства:
- Не получат новых обновлений WhatsApp, что сделает их уязвимыми к кибератакам.
- Не смогут поддерживать новые функции приложения.
- Потеряют совместимость с современными версиями ОС.
Приобретение нового телефона позволит сохранить доступ к популярному мессенджеру и всем его функциям.
Преимущества перехода на современные устройства
Обновление смартфона не только обеспечит стабильную работу WhatsApp, но и откроет доступ к улучшенным возможностям:
- Улучшенное качество видео- и аудиозвонков.
- Новые функции защиты данных, включая расширенные настройки конфиденциальности.
- Возможность использования всех современных обновлений приложения.
Почему это важно?
Безопасность данных пользователей — один из главных приоритетов WhatsApp. Устаревшие устройства не получают обновлений операционной системы, что делает их уязвимыми для хакеров. Переход на современный телефон обеспечит надежность хранения вашей личной информации.
WhatsApp продолжает развиваться, оставляя позади устаревшие технологии. Для пользователей, чьи устройства больше не поддерживаются, это сигнал к обновлению. Приобретение нового смартфона гарантирует доступ к передовым функциям мессенджера и позволит наслаждаться всеми преимуществами современного общения.
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