«С 1 декабря прекращает работу»: WhatsApp в России принял трудное решение
PROKAZAN
Мессенджер WhatsApp, неизменный спутник миллионов пользователей по всему миру, объявил о прекращении поддержки для ряда устаревших смартфонов.
Если ваш телефон входит в этот список, возможно, пришло время задуматься о покупке нового устройства, чтобы продолжить пользоваться приложением.
Почему прекращается поддержка?
WhatsApp регулярно обновляется, добавляя новые функции и улучшая качество работы. Однако поддержка устаревших устройств становится сложной задачей. Мессенджер требует операционных систем, способных обеспечить безопасность, стабильность и функциональность. На устройствах с Android ниже версии 5.0 и iOS ниже версии 12 обновления работать больше не будут.
Какие устройства теряют поддержку?
В список вошли популярные модели от таких брендов, как Samsung, Apple, Huawei, Motorola, LG и Sony. Вот некоторые из них:
Samsung:
- Galaxy Note 3 Neo LTE+
- Galaxy S4 Mini
- Galaxy Grand
Apple:
- iPhone 5
- iPhone 5C
- iPhone 6 и 6S Plus
Huawei:
- Ascend P6 S
- Y625
Sony:
- Xperia Z1
- Xperia E3
Полный список содержит более 40 моделей. Эти устройства уже эксплуатируются более семи лет, и многие из них не поддерживают современные версии программного обеспечения.
Что делать, если ваш телефон в списке?
Обновите операционную систему. Если ваше устройство поддерживает обновление до более свежей версии Android или iOS, это может продлить его срок службы.
Подумайте о замене смартфона. Устаревший телефон может стать не только неудобным, но и небезопасным для использования. Подберите устройство с современными характеристиками, которые соответствуют требованиям WhatsApp.
Рассмотрите переход на альтернативные приложения. Если замена устройства невозможна, вы можете временно использовать другие мессенджеры, которые поддерживаются вашим смартфоном.
Почему важно обновление?
Стабильность, скорость и безопасность — ключевые аспекты, которые обеспечивают обновления. Устаревшие устройства не способны гарантировать надёжную защиту личных данных, что делает их уязвимыми для хакеров. Новые устройства, в свою очередь, предлагают улучшенный пользовательский опыт и доступ к самым актуальным функциям.
Как выбрать новый смартфон?
Определитесь с бюджетом. Современные модели доступны в разных ценовых категориях.
Выберите операционную систему. WhatsApp работает как на Android, так и на iOS.
Ориентируйтесь на долговечность. Устройства, которые регулярно получают обновления, прослужат дольше.
Когда изменения вступят в силу?
Поддержка перечисленных устройств прекратится в начале 2024 года. Это значит, что после обновления WhatsApp вы больше не сможете установить приложение на этих смартфонах.
Не забудьте проверить, входит ли ваш телефон в этот список. Возможно, сейчас самое время обновить своё устройство и насладиться новыми возможностями мессенджера!
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