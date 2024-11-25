«С 1 декабря прекращает работу»: WhatsApp в России принял трудное решение

Мессенджер WhatsApp, неизменный спутник миллионов пользователей по всему миру, объявил о прекращении поддержки для ряда устаревших смартфонов.

Если ваш телефон входит в этот список, возможно, пришло время задуматься о покупке нового устройства, чтобы продолжить пользоваться приложением.

Почему прекращается поддержка?

WhatsApp регулярно обновляется, добавляя новые функции и улучшая качество работы. Однако поддержка устаревших устройств становится сложной задачей. Мессенджер требует операционных систем, способных обеспечить безопасность, стабильность и функциональность. На устройствах с Android ниже версии 5.0 и iOS ниже версии 12 обновления работать больше не будут.

Какие устройства теряют поддержку?

В список вошли популярные модели от таких брендов, как Samsung, Apple, Huawei, Motorola, LG и Sony. Вот некоторые из них:

Samsung:

Galaxy Note 3 Neo LTE+

Galaxy S4 Mini

Galaxy Grand

Apple:

iPhone 5

iPhone 5C

iPhone 6 и 6S Plus

Huawei:

Ascend P6 S

Y625

Sony:

Xperia Z1

Xperia E3

Полный список содержит более 40 моделей. Эти устройства уже эксплуатируются более семи лет, и многие из них не поддерживают современные версии программного обеспечения.

Что делать, если ваш телефон в списке?

Обновите операционную систему. Если ваше устройство поддерживает обновление до более свежей версии Android или iOS, это может продлить его срок службы.

Подумайте о замене смартфона. Устаревший телефон может стать не только неудобным, но и небезопасным для использования. Подберите устройство с современными характеристиками, которые соответствуют требованиям WhatsApp.

Рассмотрите переход на альтернативные приложения. Если замена устройства невозможна, вы можете временно использовать другие мессенджеры, которые поддерживаются вашим смартфоном.

Почему важно обновление?

Стабильность, скорость и безопасность — ключевые аспекты, которые обеспечивают обновления. Устаревшие устройства не способны гарантировать надёжную защиту личных данных, что делает их уязвимыми для хакеров. Новые устройства, в свою очередь, предлагают улучшенный пользовательский опыт и доступ к самым актуальным функциям.

Как выбрать новый смартфон?

Определитесь с бюджетом. Современные модели доступны в разных ценовых категориях.

Выберите операционную систему. WhatsApp работает как на Android, так и на iOS.

Ориентируйтесь на долговечность. Устройства, которые регулярно получают обновления, прослужат дольше.

Когда изменения вступят в силу?

Поддержка перечисленных устройств прекратится в начале 2024 года. Это значит, что после обновления WhatsApp вы больше не сможете установить приложение на этих смартфонах.

Не забудьте проверить, входит ли ваш телефон в этот список. Возможно, сейчас самое время обновить своё устройство и насладиться новыми возможностями мессенджера!

