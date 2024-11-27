«С 1 декабря прекращает работу»: WhatsApp в РФ принял трудное решение
PROKAZAN
С каждым годом технологии развиваются, и популярные приложения, такие как WhatsApp, стремятся соответствовать современным требованиям безопасности и функциональности.
В связи с этим WhatsApp анонсировал остановку поддержки для ряда старых моделей смартфонов в 2024 году. Это обновление затронет устройства, которые не поддерживают обновления операционных систем до минимально необходимых версий.
Зачем WhatsApp отказывается от поддержки старых моделей?
Для обеспечения высокой производительности и безопасности пользовательских данных, WhatsApp обновил требования к операционным системам. Начиная с 2024 года, приложение будет функционировать только на телефонах с Android не ниже версии 5.0 и на устройствах Apple с iOS 12 и выше. Эти изменения направлены на улучшение работы приложения и внедрение новых функций, которые недоступны на устаревших платформах.
Какие шаги предпринять, если ваше устройство в списке?
- Проверьте возможность обновления ОС. Если ваше устройство поддерживает обновление до требуемой версии операционной системы, сделайте это как можно скорее.
- Рассмотрите покупку нового телефона. Если обновление ОС невозможно, выбор нового устройства — лучший вариант для продолжения использования всех функций WhatsApp.
- Сохраните вашу информацию. Создайте резервную копию ваших чатов и данных перед сменой устройства.
Советы по выбору нового смартфона:
Выбирайте устройства, поддерживающие последние обновления программного обеспечения, чтобы избежать аналогичных проблем в будущем. Современный рынок предлагает широкий выбор доступных моделей, соответствующих любым требованиям и бюджетам.
Обновление стандартов поддержки устройств WhatsApp направлено на улучшение качества и безопасности сервиса. Если ваш смартфон входит в список моделей, которые больше не будут поддерживаться, это отличный повод обновить ваше устройство.
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