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С 1 декабря полностью уберут из квитанций ЖКУ: приятный сюрприз для россиян, у которых есть счетчики учета

С ноября 2024 года в Российской Федерации начну...

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С ноября 2024 года в Российской Федерации начнут действовать новые меры социальной поддержки, которые позволят определенным категориям граждан избежать дополнительных расходов при оплате коммунальных услуг.

Согласно последнему постановлению, принятому правительством, будет отменена комиссия за оплату ЖКХ для многодетных семей, родственников ветеранов, инвалидов и пенсионеров.

Подробности нововведений

Эти изменения направлены на снижение финансовой нагрузки на социально уязвимые слои населения, упрощая им процесс оплаты жилищно-коммунальных услуг. В апреле 2024 года было утверждено постановление, которое, кроме отмены комиссии, освобождает указанные категории граждан от пенальти за задержку платежей.

Какие категории граждан затронуты?

  • Многодетные семьи - Взрослые члены семей, имеющих трех и более детей.
  • Родственники погибших или инвалидированных ветеранов - Это может касаться как участников Великой Отечественной войны, так и военных конфликтов нового времени.
  • Инвалиды - Люди с ограниченными возможностями здоровья.
  • Пенсионеры - Граждане, достигшие пенсионного возраста.

Финансовое влияние нововведений

Прежде комиссия за платежи ЖКХ могла достигать 3%, что значительно увеличивало ежемесячные расходы граждан. Отмена этих выплат позволит существенно сократить месячные расходы уязвимых категорий граждан.

Важность консультаций и подготовка к изменениям

Перед тем как воспользоваться новыми льготами, гражданам необходимо предоставить подтверждающие документы, чтобы подтвердить своё право на льготы. Рекомендуется заранее обратиться в соответствующие службы для уточнения деталей и подготовки необходимых документов.

Эти меры правительства помогут обеспечить более справедливое распределение финансовых обязательств между гражданами и уменьшить бремя для тех, кто наиболее нуждается в поддержке. Это значительный шаг в направлении социальной защиты и облегчения жизни многих россиян.

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