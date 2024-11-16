С 1 декабря полностью уберут из квитанций ЖКХ: приятный сюрприз - для всех, у кого есть счетчики учета

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С ноября 2024 года в России начнёт действовать ...

gosuslugi.ru

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С ноября 2024 года в России начнёт действовать нововведение, значительно улучшающее жизнь определённых социальных групп.

Правительство приняло решение освободить многодетные семьи, родственников ветеранов, инвалидов и пенсионеров от комиссий при оплате жилищно-коммунальных услуг.

В рамках усилий по снижению финансовой нагрузки на уязвимые слои населения, российское правительство вводит новые меры поддержки. С 1 июля 2024 года уже были отменены штрафы за несвоевременную оплату ЖКУ для определённых категорий граждан, и с 14 ноября они также освобождаются от комиссий, которые ранее могли составлять до 3% от суммы платежа.

К этим мерам пришли после того, как анализ показал, что даже небольшие комиссии могут стать значительным бременем для многодетных семей, пенсионеров, инвалидов и родственников ветеранов. Учитывая, что эти категории граждан часто сталкиваются с другими экономическими трудностями, правительство посчитало необходимым предпринять дополнительные шаги для их поддержки.

Важность инициативы

Это решение является частью более широкой социальной политики, направленной на повышение уровня жизни и обеспечение экономической защиты самых уязвимых слоев населения. Отмена комиссий поможет каждому льготнику экономить средства, которые теперь можно будет направить на другие важные нужды, такие как покупка лекарств, улучшение условий проживания или образование детей.

Принятые меры подчёркивают стремление государства к созданию более справедливого общества, где каждый гражданин может рассчитывать на поддержку в сложные времена. Уменьшение финансовой нагрузки на льготные категории граждан — важный шаг на пути к улучшению социальной защиты и повышению качества жизни.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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