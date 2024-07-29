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С 1 августа при выезде из города тут же аннулируют права: российских водителей ждет неприятный сюрприз

С началом летнего сезона, когда дорожный поток ...

autodec.ru

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С началом летнего сезона, когда дорожный поток значительно увеличивается из-за отпусков и поездок, наблюдается рост числа ДТП, связанных с вождением в алкогольном опьянении. В этом году Госавтоинспекция (ГИБДД) запускает масштабную кампанию, направленную на борьбу с пьяными водителями.

С августа ГИБДД будет устанавливать дополнительные контрольно-пропускные пункты на основных магистралях и на выходах из крупных городов. На этих пунктах всех водителей проверят на предмет алкогольного опьянения с применением алкотестеров. Важно подчеркнуть, что отказ от прохождения тестирования будет трактоваться как признание вины и повлечет за собой лишение прав на срок до двух лет.

Ответственность за вождение в нетрезвом состоянии значительно усиливается. Также вводится ответственность для тех, кто предоставляет свой автомобиль пьяным водителям, что также приведет к серьезным юридическим последствиям.

ГИБДД не ограничивается лишь федеральными трассами, а намерена увеличивать количество рейдов и в городах, где часто фиксируются случаи вождения в состоянии опьянения. Применение современных технологий и оборудования повысит эффективность таких мероприятий.

В условиях повышенной активности на дорогах каждый водитель должен осознавать важность трезвости за рулем. ГИБДД призывает строго следовать правилам дорожного движения и поддерживать культуру взаимоуважения среди всех участников.

Инициативы ГИБДД направлены на сокращение количества дорожно-транспортных происшествий и создание безопасных условий для ответственного вождения. Обеспечение безопасности на дорогах — это общее дело, требующее участия каждого водителя.

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