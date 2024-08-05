С 1 августа при выезде из города мигом аннулируют права: водителей ждет неприятный сюрприз

Летние каникулы и праздники часто становятся причиной роста числа водителей, садящихся за руль в нетрезвом состоянии. Чтобы не допустить трагедий на дорогах, ГИБДД начинает масштабные профилактические мероприятия.

Усиленный контроль по всей стране:

С 1 августа водителей ждет серьезная проверка на трезвость. Специальные посты ДПС будут развернуты на выездах из городов, оживленных трассах и в населенных пунктах. Инспекторы ГИБДД будут останавливать транспортные средства и проверять водителей на предмет признаков алкогольного опьянения.

Освидетельствование – обязательная процедура:

При наличии подозрений водителям будет предложено пройти освидетельствование на состояние опьянения с помощью алкотестера. Важно помнить, что отказ от прохождения теста приравнивается к управлению автомобилем в нетрезвом виде и влечет за собой лишение водительских прав на срок от полутора до двух лет.

Безопасность на дороге – общая ответственность:

ГИБДД напоминает, что управление транспортным средством в состоянии опьянения – это грубейшее нарушение ПДД, которое может привести к трагическим последствиям. Будьте ответственны – не садитесь за руль, если вы употребляли алкоголь!