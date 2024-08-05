Новости России
· 16+ · Алина Алмакаева

С 1 августа при выезде из города мигом аннулируют права: водителей ждет неприятный сюрприз

Летние  каникулы  и  праздники  часто  становят...

Подписаться в Telegram

Летние каникулы и праздники часто становятся причиной роста числа водителей, садящихся за руль в нетрезвом состоянии. Чтобы не допустить трагедий на дорогах, ГИБДД начинает масштабные профилактические мероприятия.

Усиленный контроль по всей стране:

С 1 августа водителей ждет серьезная проверка на трезвость. Специальные посты ДПС будут развернуты на выездах из городов, оживленных трассах и в населенных пунктах. Инспекторы ГИБДД будут останавливать транспортные средства и проверять водителей на предмет признаков алкогольного опьянения.

Освидетельствование – обязательная процедура:

При наличии подозрений водителям будет предложено пройти освидетельствование на состояние опьянения с помощью алкотестера. Важно помнить, что отказ от прохождения теста приравнивается к управлению автомобилем в нетрезвом виде и влечет за собой лишение водительских прав на срок от полутора до двух лет.

Безопасность на дороге – общая ответственность:

ГИБДД напоминает, что управление транспортным средством в состоянии опьянения – это грубейшее нарушение ПДД, которое может привести к трагическим последствиям. Будьте ответственны – не садитесь за руль, если вы употребляли алкоголь!

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

19 часов назад

Татарстан организует три праздничных события с бюджетом 32,3 миллиона рублей

Гид по скидкам Казани

день назад

Казанцам рассказали, как жить на природе и с комфортом: выбираем перспективные коттеджные поселки

могут ли клопы жить в волосах

Новости Татарстана

22 часа назад

Авиасбой в Казани: Turkish Airlines не допустила 38 пассажиров к вылету

Интересное в Казани

3 дня назад

Как не нарваться на двойной ценник: плюсы и минусы строительства дома самостоятельно и с застройщиком

инсталляция установка в Уфе

Новости Татарстана

день назад

Как выбрать идеальный арбуз?

Новости Татарстана

19 часов назад

Ипотечные реалии Казани: как доход влияет на мечты о жилье

Новости Татарстана

18 часов назад

Бабенко присоединился к «Ак Барсу» за 10 миллионов рублей

Новости Татарстана

19 часов назад

Трехдневные выходные в Татарстане: празднуем День республики!

Новости Казани

4 часа назад

В 80 лет умерла режиссер театра кукол «Экият» Людмила Дьяченко
Новости Казани
2 дня назад

«Я легендарный бомж»: Сергей Рычков посетил «Приют Человека» в Казани

58-летний Сергей Рычков из Перми уже более 30 л...

Новости Татарстана

54 минуты назад

В РТ увеличение платы за ЖКХ составит до 15,7%

Гид по скидкам Казани

день назад

Вырастить ребенка счастливым: Топ нужных вещей для каждой мамы

Новости Казани

час назад

В Царицыно мужчина забрался в дом и украл 5 тысяч евро

Новости Татарстана

4 часа назад

Татарстан выделит 7,4 млн рублей на изготовление государственных наград
В казанском кафе "Вечерний Баку" гости подралис...
Новости Казани
2 часа назад

В казанском кафе "Вечерний Баку" гости подрались с сотрудниками

Новости Татарстана

18 часов назад

Велодевичник в Казани: 10 лет красоты и дружбы на велосипедах

Новости Татарстана

23 часа назад

Благоустройство Татарстана: 75% работ завершено по программе «Наш двор»

Новости Татарстана

день назад

Казанский аэропорт получит 7,7 миллиарда рублей на реконструкцию
Стоматолог, которая вылечила три поколения каза...
Интересное в Казани
5 дней назад

Стоматолог, которая вылечила три поколения казанцев: удивительная история Зухры Харисовны Яхиной 
Авиакомпания «ЮВТ АЭРО» запустила рейс из Казан...
Новости Казани
4 часа назад

Авиакомпания «ЮВТ АЭРО» запустила рейс из Казани в Ташкент