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· 16+ · Алина Алмакаева

«С 1 августа полностью запретят автомобилистом»: водителей ждет неожиданный сюрприз

С  1  августа  2024  года  в  России  вступает ...

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С 1 августа 2024 года в России вступает в силу новый закон, который может оставить без прав многих автомобилистов-должников. Теперь судебные приставы получают право мгновенно ограничивать право управления транспортом для граждан, имеющих долги свыше 10 тысяч рублей.

Как это будет работать?

Запрет на управление автомобилем вступит в силу сразу же после его введения приставами. Например, если ограничение введено в пятницу, то уже с понедельника водитель не имеет права садиться за руль ни своего, ни чужого автомобиля. Обнаружение водителя-должника за рулем приравнивается к лишению прав.

Закон суров, но справедлив?

Эксперты признают, что такие жесткие меры могут показаться некоторым чрезмерными. Однако они направлены на борьбу с безответственностью граждан, которые копят долги по штрафам, налогам и другим платежам. Накопление долгов подрывает работу государственных институтов, поэтому введение запрета на управление автомобилем рассматривается как эффективный способ воздействия на неплательщиков.

А как же социальная справедливость?

С другой стороны, лишение водительских прав может ударить по тем, кто и так находится в сложном финансовом положении. Ведь автомобиль для многих - не роскошь, а средство заработка или возможность добраться до работы. Поэтому приставам рекомендовано учитывать все обстоятельства и применять ограничения с умом.

Новый закон вызывает неоднозначную реакцию. С одной стороны, он направлен на повышение финансовой дисциплины граждан. С другой стороны, он может усугубить положение тех, кто оказался в тяжелой ситуации. Время покажет, насколько эффективной и справедливой окажется эта мера на практике.

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