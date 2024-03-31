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· Алина Алмакаева

С 1 апреля заправлять больше не будут: всех водителей ждет неожиданное изменение на АЗС

С 1 апреля заправлять больше не будут: всех водителей ждет неожиданное изменение на АЗС

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Любителей автомобилей предостерегли о грядущих изменениях на всех автозаправках. Теперь на станциях будет введен строгий контроль за процессом заправки топлива. Получить больше запрошенного объема топлива станет невозможно, сообщает primpress.

По мнению экспертов, значительные изменения затронут автозаправки не только в России, но и за ее пределами. Российские водители часто обращались к казахстанским АЗС, особенно в приграничных районах, таких как Новосибирская, Челябинская, Омская области и другие.

Речь идет о заправках в Казахстане, которые часто посещают российские владельцы автомобилей в поиске топлива. В ближайшем будущем там будут действовать новые меры контроля за отпуском бензина и других видов топлива. Это затронет каждого водителя.

Местные власти приняли решение ужесточить процесс отпуска топлива, чтобы количество бензина в баке соответствовало оплаченному. Для этого специалисты будут проводить проверки на каждой заправке. Это будут делать аккредитованные лаборатории, проводя тщательные измерения.

Теперь допущенная ошибка при заправке должна быть минимальной. Например, если водитель просит 30 литров, отклонение не должно превышать 120 миллилитров. Следовательно, получить больше не удастся. Таким образом, автолюбители будут защищены от недолива.

Эти новые правила начнут действовать на всех заправках с 30 марта. Нарушителей будут штрафовать на значительные суммы.

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