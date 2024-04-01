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· Артем Акчурин

С 1 апреля заправлять больше не будут: всех водителей ждет изменение на АЗС

С 1 апреля заправлять больше не будут: всех водителей ждет изменение на АЗС

rg.ru

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Автомобилисты были предупреждены о грядущих переменах, которые затронут каждую автозаправочную станцию. Согласно информации от PRIMPRESS, в ближайшее время будет введен строгий контроль за процессом заправки топлива, и невозможно будет получить больше запрошенного объема.

Эксперты утверждают, что эти значительные изменения затронут не только автозаправки в России, но и за ее пределами. Особенно это коснется казахстанских АЗС, которые часто посещают российские водители, особенно в приграничных районах.

Местные власти приняли решение ужесточить процесс отпуска топлива, чтобы объем, выданный водителям, соответствовал оплаченному. Для этого будут проводиться строгие проверки на каждой станции с помощью аккредитованных лабораторий и тщательных измерений.

Теперь допущенная ошибка при заправке должна быть минимальной: если водитель заказывает 30 литров, отклонение не должно превышать 120 миллилитров.

Новые правила вступят в силу на всех заправках с 30 марта, и нарушители будут подвергаться значительным штрафам.

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