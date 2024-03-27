«С 1 апреля станет бесплатным»: новая льгота для российских пенсионеров вводится уже в следующем месяце

По последним данным от Анастасии Киреевой, специалиста по пенсионным вопросам, в конце марта будет запущена новаторская образовательная инициатива, нацеленная на пожилых людей в России.

Этот проект предоставит возможность пожилым гражданам расширить свои горизонты и приобрести новые навыки, участвуя в разнообразных бесплатных образовательных курсах, проводимых в клубах по интересам на региональном уровне.

Выделяющимся аспектом программы являются мастер-классы по стилю и красоте, которые будут доступны уже этой весной. Участникам предоставится возможность изучить основы макияжа и принципы выбора гардероба, что может стать отправной точкой для начала новой профессиональной деятельности, особенно в сфере стилистики.

Помимо этого, программа охватывает такие направления, как изобразительное искусство, танцы, актерское искусство и обучение иностранным языкам. Это предложение адресовано женщинам старше 55 лет и мужчинам старше 60 лет, которые стремятся к саморазвитию и активному времяпрепровождению. Участие в программе не предполагает взносов, но требует предшествующей регистрации. Этот проект предоставляет уникальную возможность для старшего поколения обрести новые компетенции и источники вдохновения для полноценной жизни.