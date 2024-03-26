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«С 1 апреля станет бесплатным»: новая льгота для пенсионеров вводится в России уже в следующем месяце

«С 1 апреля станет бесплатным»: новая льгота для пенсионеров вводится в России уже в следующем месяце

novyefoto.ru

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С началом апреля представляется отличная возможность для старшего поколения обогатить свой досуг и образование через инициативу, о которой рассказала Анастасия Киреева, эксперт в сфере пенсионного обеспечения.

В рамках этой программы, пенсионеры получат доступ к широкому спектру обучающих курсов в клубах для пожилых людей, предлагаемых абсолютно бесплатно.

Среди множества предлагаемых курсов выделяются занятия по красоте и стилю, которые начнутся уже весной. Участники этих курсов смогут освоить навыки визажа, подбора одежды и другие полезные умения, которые могут превратиться в новое увлечение или даже в перспективу профессионального роста, особенно в области стилистики.

Программа также предлагает курсы по изобразительному искусству, танцам, актерскому мастерству и языкам, открывая двери в мир новых знаний и развлечений. Программа предназначена для женщин старше 55 и мужчин старше 60 лет, желающих обогатить свой социальный и интеллектуальный опыт.

Заинтересованные лица могут присоединиться к программе, предварительно зарегистрировавшись. Это предложение станет вдохновляющим стимулом для пожилых людей, позволяя им не только приобрести новые навыки, но и активно провести время.

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