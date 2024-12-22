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С 1 января уже не будут работать: WhatsApp в России принял трудное решение

WhatsApp, одно из самых популярных приложений д...

drive2.ru

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WhatsApp, одно из самых популярных приложений для обмена сообщениями, продолжает развиваться и адаптироваться к новым технологиям. Однако этот процесс несет в себе и определенные последствия для пользователей старых мобильных устройств. Сервис объявил о прекращении поддержки 45 моделей телефонов различных брендов, включая Samsung, Motorola, Huawei, Sony, LG и Apple.

Какие устройства больше не поддерживаются?

Список устаревших моделей включает в себя устройства, которые не могут быть обновлены до более новых версий операционных систем. WhatsApp рекомендует пользователям проверить, входит ли их мобильный телефон в число тех, что теряют поддержку. Это важно, поскольку отсутствие поддержки может существенно ограничить функциональность приложения или вовсе сделать его недоступным.

Почему происходит отказ от поддержки старых моделей?

Основная причина, по которой WhatsApp прекращает поддержку старых устройств, заключается в несоответствии устаревшего оборудования современным требованиям безопасности и функциональности. Приложениям, таким как WhatsApp, требуются определенные технические возможности и стандарты безопасности, которые невозможно обеспечить на устаревшем оборудовании.

Какие требования к устройствам сейчас?

WhatsApp предлагает пользователям использовать устройства с операционной системой Android версии 5.0 и выше или iPhone с iOS 12 и выше. Это обеспечивает оптимальное функционирование приложения, включая все его последние обновления и функции безопасности.

Что делать, если ваш телефон в списке?

Если ваша модель телефона присутствует в списке устаревших, настоятельно рекомендуется приобрести новое устройство. Это не только восстановит полноценный доступ к WhatsApp, но и улучшит общую безопасность и производительность мобильного опыта.

Обновление устройства — это важный шаг к поддержанию активного и безопасного цифрового образа жизни. WhatsApp и другие приложения регулярно обновляют свои требования к аппаратному и программному обеспечению, поэтому поддержание актуальности вашего устройства обеспечивает вам доступ к новейшим функциям и защиту от возможных угроз.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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