Рыбу вообще нельзя подавать к столу: там 10-метровые черви
Рыба – безусловно, важный источник белка и полезных веществ. Но дары моря таят в себе и скрытую угрозу: паразитов. Эти незваные гости могут попасть в наш организм с недостаточно обработанной рыбой и привести к серьезным проблемам со здоровьем.
Невидимые враги: дифиллоботриоз, описторхоз, шистосомоз, тениоз – эти пугающие названия обозначают заболевания, вызываемые паразитами, живущими в рыбе.
Кто в группе риска? Любители строганины, суши, малосоленой рыбки и те, кто пренебрегает достаточной термической обработкой.
Симптомы: от слабости и тошноты до серьезных поражений печени, кишечника и других внутренних органов.
Как уберечь себя:
Выбирайте рыбу с умом: отдавайте предпочтение проверенным магазинам и поставщикам.
Готовьте рыбу правильно: варите, жарьте или запекайте до полной готовности (температура внутри должна быть не менее 63 градусов Цельсия).
Забудьте про сырую рыбу: откажитесь от строганины, непрожаренных суши и сомнительной малосоленой рыбки.
"Черный список" рыбы, которую лучше исключить из рациона:
Дикий морской окунь
Кафельник
Атлантический большеголов
Акула
Королевская макрель
Рыба-меч
Рувета
Голубой тунец
Красный луциан
Магазинные суши (особенно с сырой рыбой)
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