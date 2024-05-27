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Рыбу вообще нельзя подавать к столу: там 10-метровые черви

Рыба –  безусловно,  важный источник белка и полезных веществ.

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Рыба – безусловно, важный источник белка и полезных веществ. Но дары моря таят в себе и скрытую угрозу: паразитов. Эти незваные гости могут попасть в наш организм с недостаточно обработанной рыбой и привести к серьезным проблемам со здоровьем.

Невидимые враги: дифиллоботриоз, описторхоз, шистосомоз, тениоз – эти пугающие названия обозначают заболевания, вызываемые паразитами, живущими в рыбе.

Кто в группе риска? Любители строганины, суши, малосоленой рыбки и те, кто пренебрегает достаточной термической обработкой.

Симптомы: от слабости и тошноты до серьезных поражений печени, кишечника и других внутренних органов.

Как уберечь себя:

Выбирайте рыбу с умом: отдавайте предпочтение проверенным магазинам и поставщикам.

Готовьте рыбу правильно: варите, жарьте или запекайте до полной готовности (температура внутри должна быть не менее 63 градусов Цельсия).

Забудьте про сырую рыбу: откажитесь от строганины, непрожаренных суши и сомнительной малосоленой рыбки.

"Черный список" рыбы, которую лучше исключить из рациона:

Дикий морской окунь

Кафельник

Атлантический большеголов

Акула

Королевская макрель

Рыба-меч

Рувета

Голубой тунец

Красный луциан

Магазинные суши (особенно с сырой рыбой)

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