Рыба, в которой находят гигантских червей: а мы ее сами едим и детям даем

Какие виды могут таить в себе опасность для человека?



Рыба – бесспорный источник полезных веществ и ценного белка. Но дары рек и морей могут таить в себе и скрытую угрозу – паразитов. Попадая в организм человека с недостаточно обработанной рыбой, они способны провоцировать различные заболевания – от кишечных расстройств до серьезных поражений внутренних органов.



Одним из самых распространенных паразитов является дифиллоботриоз, или лентец широкий. Этот гигант может достигать в длину 10 метров! Его "дом" – кишечник человека, а попасть туда он может с зараженной рыбой, не прошедшей достаточной термической обработки. Симптомы заражения – слабость, тошнота, рвота, снижение аппетита.



Еще один коварный "гость" – описторхоз. Поражая печень и желчные протоки, он может приводить к развитию серьезных хронических заболеваний.



Трематоды, провоцирующие шистосомоз, и цепни, вызывающие дифиллоботриоз и тениоз, – также частые "пассажиры" пресноводной и морской рыбы.



Как обезопасить себя?



Главное правило – тщательная термическая обработка! Варите, жарьте или запекайте рыбу при температуре не ниже 63 градусов. От употребления строганины, суши с сырой рыбой, слабосоленой сельди и других деликатесов лучше отказаться.



Топ-10 потенциально опасных видов рыбы:



1. Дикий морской окунь

2. Кафельник

3. Атлантический большеголов

4. Акула

5. Королевская макрель

6. Рыба-меч

7. Рувета

8. Голубой тунец

9. Красный луциан

10. Рыба для суши (магазинные варианты)



Помните: соблюдение простых мер профилактики поможет вам наслаждаться вкусом любимых блюд без риска для здоровья!