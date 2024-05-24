Рыба, в которой находят гигантских червей: а мы ее сами едим и детям даем
Какие виды могут таить в себе опасность для человека?
Рыба – бесспорный источник полезных веществ и ценного белка. Но дары рек и морей могут таить в себе и скрытую угрозу – паразитов. Попадая в организм человека с недостаточно обработанной рыбой, они способны провоцировать различные заболевания – от кишечных расстройств до серьезных поражений внутренних органов.
Одним из самых распространенных паразитов является дифиллоботриоз, или лентец широкий. Этот гигант может достигать в длину 10 метров! Его "дом" – кишечник человека, а попасть туда он может с зараженной рыбой, не прошедшей достаточной термической обработки. Симптомы заражения – слабость, тошнота, рвота, снижение аппетита.
Еще один коварный "гость" – описторхоз. Поражая печень и желчные протоки, он может приводить к развитию серьезных хронических заболеваний.
Трематоды, провоцирующие шистосомоз, и цепни, вызывающие дифиллоботриоз и тениоз, – также частые "пассажиры" пресноводной и морской рыбы.
Как обезопасить себя?
Главное правило – тщательная термическая обработка! Варите, жарьте или запекайте рыбу при температуре не ниже 63 градусов. От употребления строганины, суши с сырой рыбой, слабосоленой сельди и других деликатесов лучше отказаться.
Топ-10 потенциально опасных видов рыбы:
1. Дикий морской окунь
2. Кафельник
3. Атлантический большеголов
4. Акула
5. Королевская макрель
6. Рыба-меч
7. Рувета
8. Голубой тунец
9. Красный луциан
10. Рыба для суши (магазинные варианты)
Помните: соблюдение простых мер профилактики поможет вам наслаждаться вкусом любимых блюд без риска для здоровья!
Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань