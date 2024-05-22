Рыба, в которой находят 10-метровых червей: а мы ее сами едим и детям даем

Рыба - важный источник белка и питательных веществ для человека, но есть риск паразитов. Паразиты могут попасть в рыбу через воду, пищу или других рыб. Они вызывают различные заболевания, такие как желудочно-кишечные инфекции и аллергии.

Один из распространенных паразитов в рыбе - дифиллоботриоз. Он может достигать 10 метров и жить в кишечнике. Его употребление без термической обработки может привести к инфекции. Симптомы - слабость, тошнота. Описторхоз поражает печень.

Рыба может содержать трематоды и цепные черви, вызывая серьезные заболевания. Важно правильно готовить рыбу, варить или жарить ее. Избегайте сырой рыбы. Некоторые виды более подвержены паразитам, поэтому перед употреблением проверьте их.

Избегайте следующих видов рыб, чтобы избежать риска заражения:

1. Дикий морской окунь;

2. Кафельник;

3. Атлантический большеголов;

4. Акула;

5. Королевская макрель;

6. Рыба-меч;

7. Рувета;

8. Голубой тунец;

9. Красный луциан;

10. Магазинные суши.