«Рубли можете выкинуть»: грандиозная реформа ожидает россиян впервые за три десятилетия

Приняты поражающие новости о будущем российской национальной валюты из Министерства финансов. Сообщают в News102.

Руководитель ведомства, Антон Силуанов, объявил о начале испытаний цифрового рубля уже в 2024 году. Эта новаторская форма денежных средств будет использоваться для социальных выплат и субсидий, обладая уникальной возможностью контроля за целевым использованием средств.



Цифровой рубль является прогрессивным типом национальной валюты, который будет сосуществовать параллельно с обычными деньгами. В настоящее время он проходит тестирование в отдельных банковских учреждениях, и если все пройдет по плану, то с 2025 года новая валюта будет введена в широкий оборот.





Одной из ключевых особенностей цифрового рубля является его независимость от определенных банков. В отличие от наличных денег, хранящихся в кошельках, и безналичных средств, находящихся на счетах в банках, цифровой рубль будет функционировать на специальной платформе Центрального банка.Важно отметить, что цифровой рубль будет использоваться исключительно для расчетов, а не для инвестиций и накоплений. Поэтому открытие банковского вклада в цифровой валюте не будет возможным, по крайней мере, в первое время. Эти изменения обещают привнести значительные перемены в финансовую систему России и повлиять на повседневные финансовые операции граждан.Цифровой рубль представляет собой не только новый шаг в развитии финансовой системы России, но и возможность для граждан и государства следить за использованием средств с большей открытостью. Также ожидается, что в этом году цифровые валюты будут разрешены для международных платежей.