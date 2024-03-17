«Рубль можете выкинуть»: грандиозная реформа ожидает россиян впервые за три десятилетия
mk.ru
Важные новости пришли из Минфина России, связанные с будущим национальной валюты.
Председатель ведомства, Антон Силуанов, объявил о том, что уже в 2024 году начнется испытание цифрового рубля. Этот инновационный вид валюты будет использоваться для социальных выплат и субсидий, обладая уникальной возможностью контроля за целевым использованием средств.
Цифровой рубль представляет собой новаторский формат национальной валюты, который будет функционировать параллельно с обычными деньгами. В текущий момент он находится на этапе тестирования в отдельных банковских учреждениях, и если все пройдет по плану, то с 2025 года новая валюта будет введена в широкий оборот.
Важно отметить, что цифровой рубль будет использоваться исключительно для расчетов, а не для инвестиций и сбережений. Поэтому открытие банковского вклада в цифровой валюте не будет возможным, по крайней мере в первое время. Эти изменения обещают принести значительные перемены в финансовую систему России и повлиять на повседневные финансовые операции граждан.
Цифровой рубль станет не только новым этапом в развитии финансовой системы России, но и возможностью для граждан и государства следить за использованием средств с большей прозрачностью. Также ожидается, что в текущем году цифровые валюты будут разрешены для международных платежей.
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