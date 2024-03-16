«Рубль больше не пригодится»: грандиозная реформа ожидает россиян впервые за три десятилетия
kp.ru
Из Министерства финансов России поступили волнующие новости, связанные с будущим российской национальной валюты.
Руководитель ведомства Антон Силуанов объявил о том, что уже с 2024 года начнутся испытания цифрового рубля. Этот инновационный вид валюты будет использоваться для социальных выплат и субсидий, обладая уникальной возможностью контролировать целевое использование средств.
Цифровой рубль представляет собой новый и впечатляющий тип национальной валюты, функционирующий параллельно с обычными деньгами. В настоящее время он находится на этапе тестирования в отдельных банковских учреждениях, и, если все пойдет по плану, то с 2025 года новая валюта будет введена в широкий оборот.
Важно отметить, что цифровой рубль будет использоваться исключительно для расчетов, а не для инвестиций и накоплений. Поэтому открытие банковского вклада в цифровой валюте не будет возможным, по крайней мере, в первое время. Эти изменения обещают принести значительные перемены в финансовую систему России и повлиять на повседневные финансовые операции граждан.
Цифровой рубль станет не только новым шагом в развитии финансовой системы России, но и возможностью для граждан и государства следить за использованием средств с большей прозрачностью. Также ожидается, что в текущем году цифровые валюты будут разрешены для международных платежей.
Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань