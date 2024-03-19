Рубль больше не понадобится: россиян готовят к крупнейшей денежной реформе с 1998 года

Из Министерства финансов России поступила важная информация, касающаяся инноваций в финансовом секторе страны. Антон Силуанов, руководитель ведомства, объявил о планах внедрения цифрового рубля в текущем году.

Эта новая форма валюты будет применяться для распределения социальных выплат и субсидий, обеспечивая прозрачный контроль за их использованием.

Цифровой рубль появится в обороте наряду с традиционной валютой, начиная с пилотного проекта в отдельных финансовых учреждениях. Планируется, что к 2025 году он станет доступен для широкой публики.

Основное отличие цифрового рубля — его непривязанность к определенному банку. Валюта будет храниться на универсальной платформе, разработанной Центральным банком России, что гарантирует её универсальность и безопасность.

Цифровая валюта предназначена прежде всего для проведения платежей, а не для инвестиций или сбережений, поэтому возможности открытия вкладов в цифровых рублях пока не предвидится. Это направление представляет собой значительный шаг в модернизации финансовой системы страны, который изменит привычные механизмы финансовых транзакций для россиян.

Цифровой рубль обещает усилить прозрачность финансовых потоков в стране и предоставить новые инструменты для мониторинга и управления финансами как для граждан, так и для государственных структур. В дополнение к этому, в текущем году планируется разрешить использование цифровых валют в международных платежах.