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· Ульяна Сенько

Рубль больше не понадобится: граждан России готовят к крупнейшей денежной реформе с 1998 года

Рубль больше не понадобится: граждан России готовят к крупнейшей денежной реформе с 1998 года

вологда.рф

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В рамках стремления к финансовой инновации, Министерство финансов РФ анонсировало запуск цифрового рубля.

Антон Силуанов, глава министерства, подчеркнул, что нововведение начнет свое внедрение уже в этом году. Цифровой рубль, предназначенный для эффективного распределения государственных выплат и субсидий, обещает улучшить прозрачность и контроль над финансовыми потоками.

В начальной фазе цифровая валюта будет тестироваться в рамках пилотных проектов в избранных финансовых учреждениях. К 2025 году ожидается, что цифровой рубль станет доступен для общего пользования, работая параллельно с традиционной валютой.

Значительное новшество цифрового рубля заключается в его независимости от конкретных банков. Валюта будет функционировать на специальной платформе, разработанной Центральным банком России, что обеспечит ее универсальность и безопасность для всех пользователей.

Предназначенный для совершения платежей, цифровой рубль на начальном этапе не будет использоваться для инвестиций или сбережений. Внедрение этой технологии представляет собой важный шаг к модернизации финансовой системы России, что позволит гражданам и государственным органам управлять финансами более эффективно.

Кроме того, планируется, что в текущем году цифровой рубль сможет использоваться в международных платежах, открывая новые горизонты для российской экономики.

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