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· Алина Алмакаева

«Рубль больше не нужен»: величайшая денежная реформа ожидает россиян впервые за три десятилетия

«Рубль больше не нужен»: величайшая денежная реформа ожидает россиян впервые за три десятилетия

банки.ru

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Из Минфина России поступили волнующие новости о будущем национальной валюты.

Глава ведомства Антон Силуанов объявил о запуске испытаний цифрового рубля уже в 2024 году. Этот инновационный вид валюты будет использоваться для социальных выплат и субсидий, обладая способностью к контролю за целевым расходованием средств.

Цифровой рубль представляет собой уникальную форму национальной валюты, которая будет функционировать параллельно с традиционными деньгами. На данный момент он находится на этапе испытаний в некоторых банковских учреждениях, и при успешном завершении планов с 2025 года новая валюта будет введена в широкое использование.

Одной из важных особенностей цифрового рубля является его независимость от конкретного банка. В отличие от наличных денег, хранящихся в кошельках, и безналичных средств, находящихся на банковских счетах, цифровой рубль будет функционировать на специальной платформе Центробанка.

Следует отметить, что цифровой рубль будет применяться исключительно для расчетов, а не для инвестиций или накоплений. Поэтому открытие банковского вклада в цифровой валюте не будет доступно, по крайней мере в начальный период. Эти изменения обещают внести значительные изменения в финансовую систему России и повлиять на повседневные финансовые операции граждан.

Внедрение цифрового рубля станет значительным шагом в развитии финансовой системы России, предоставив гражданам и государству возможность более прозрачного контроля за использованием средств. Также ожидается, что в текущем году цифровые валюты будут разрешены для международных платежей.

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