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· Артем Акчурин

«Рубль больше не нужен»: величайшая денежная реформа ожидает граждан России впервые за три десятилетия

«Рубль больше не нужен»: величайшая денежная реформа ожидает граждан России впервые за три десятилетия

Царьград

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Министерство финансов России объявляет о грядущем появлении новой национальной валюты.

В 2024 году запланировано введение цифрового рубля, как инновационной формы денег, предназначенной для выплаты социальных пособий и субсидий. Ее главная отличительная черта заключается в уникальной возможности контроля за назначением средств, что обязательно будет способствовать более рациональному использованию денежных средств.

Цифровой рубль является новаторским дополнением к обычным физическим деньгам. В настоящее время он находится на стадии тестирования в некоторых банковских учреждениях, и если этот эксперимент завершится успешно, то уже с 2025 года новая валюта будет введена в широкий оборот.

Одна из главных особенностей цифрового рубля — его отделенность от конкретных банков. В отличие от наличных денег, которые мы обычно храним в кошельках, и безналичных средств, хранящихся на счетах в банках, цифровой рубль будет функционировать на специальной платформе Центрального Банка России.

Важно отметить, что цифровой рубль будет использоваться исключительно для расчетов, он не может быть использован для инвестиций или накоплений. Поэтому, по крайней мере в начале внедрения, открытие банковского вклада в цифровой валюте не будет возможным. Эти перемены обещают принести значительные изменения в финансовую систему России и повлиять на повседневные финансовые операции граждан.

Цифровой рубль станет новым этапом в развитии финансовой сферы России и предоставит возможность гражданам и государству следить за прозрачным назначением использования средств. Кроме того, ожидается, что в текущем году цифровые валюты будут разрешены для международных платежей.

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