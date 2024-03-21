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· Ульяна Сенько

Рубль больше не нужен: граждан России готовят к крупнейшей денежной реформе с 1998 года

Рубль больше не нужен: граждан России готовят к крупнейшей денежной реформе с 1998 года

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Недавно стало известно об инициативе Минфина России, касающейся эволюции национальной денежной системы.

Министр финансов, Антон Силуанов, раскрыл планы о внедрении цифрового аналога российского рубля в следующем году. Этот прогрессивный финансовый инструмент предназначен для выполнения социальных расчетов и субсидий, предоставляя новый уровень прозрачности в их распределении.

Примечательно, что цифровой рубль будет функционировать параллельно с традиционной валютой, начиная с пилотного этапа в избранных банках. С 2025 года планируется его общедоступное внедрение. Эта цифровая валюта будет уникальна тем, что её использование не будет привязано к конкретному банковскому учреждению, а её хранение и управление будут осуществляться через специализированную платформу, созданную Центробанком РФ.

Цифровой рубль нацелен преимущественно на транзакции и не предполагает функций сберегательного инструмента, что исключает возможность создания вкладов в цифровых рублях на первоначальном этапе. Эта инновация обещает радикально трансформировать финансовую инфраструктуру России, упрощая и делая более прозрачными финансовые операции для граждан и государственных структур. В дополнение, предвидится разрешение использования цифровой валюты для международных платежей в ближайшем будущем.

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