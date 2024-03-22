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· Ульяна Сенько

Рубль больше не нужен: граждан РФ готовят к крупнейшей денежной реформе с 1998 года

Рубль больше не нужен: граждан РФ готовят к крупнейшей денежной реформе с 1998 года

smartik.ru

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Минфин России анонсировал стартовую фазу тестирования цифрового рубля в 2024 году, как заявил министр финансов Антон Силуанов.

Эта новейшая форма валюты, задуманная для совершения социальных выплат и субсидий, предложит уникальный механизм для мониторинга целевого использования финансовых средств. Планируется, что к 2025 году цифровой рубль начнет активно функционировать в экономике страны, работая в параллели с традиционными денежными единицами.

Цифровая версия рубля будет циркулировать независимо от банковских учреждений, хранясь и обрабатываясь через специализированную платформу, управляемую Центральным банком России. Это отличает его от наличных денег и безналичных средств, которые привязаны к банковским счетам.

Основное предназначение цифрового рубля – это осуществление платежей, при этом он не будет использоваться для инвестиционных целей или накоплений в ближайшее время. Эта инновация ожидается стать значительным шагом в эволюции российской финансовой системы, внося изменения в ежедневные финансовые операции и предлагая новый уровень прозрачности в использовании средств как для граждан, так и для государства. Кроме того, предвидится, что в текущем году цифровые валюты будут применяться для международных трансакций.

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