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· Артем Акчурин

«Рубль больше не нужен»: грандиозная денежная реформа ожидает россиян впервые за три десятилетия

«Рубль больше не нужен»: грандиозная денежная реформа ожидает россиян впервые за три десятилетия

akket.com

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Министерство финансов России предоставило волнующие новости, связанные с будущим национальной валюты. Глава ведомства, Антон Силуанов, объявил о запуске испытаний цифрового рубля уже в 2024 году. Эта инновационная форма денег будет использоваться для социальных выплат и субсидий, обладая уникальной возможностью контроля над целевым использованием средств.

Цифровой рубль, как новаторская форма национальной валюты, будет функционировать параллельно с обычными деньгами. В настоящее время он находится в стадии тестирования в отдельных банковских учреждениях, и при удачном завершении экспериментов в 2025 году новая валюта будет введена в широкий оборот.

Одной из главных особенностей цифрового рубля является его независимость от конкретной банковской организации.

В отличие от наличных денег, которые содержатся в кошельках, и безналичных денежных средств, находящихся на счетах в банках, цифровой рубль будет функционировать на специальной платформе Центрального банка.

Важно отметить, что цифровой рубль будет использоваться исключительно для расчетов, а не для инвестиций и накопления средств. Поэтому открытие банковского вклада в цифровой валюте не будет возможным, по крайней мере в первое время. Эти изменения обещают принести значительные перемены в финансовую систему России и повлиять на повседневные финансовые операции граждан.

Цифровой рубль станет не только новым шагом в развитии финансовой системы России, но и возможностью для граждан и государства следить за использованием средств с большей прозрачностью. Также ожидается, что в текущем году цифровые валюты будут допущены для международных платежей.

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