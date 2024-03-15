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· Артем Акчурин

«Рубль больше не нужен»: грандиозная денежная реформа ожидает россиян впервые за 30 лет

«Рубль больше не нужен»: грандиозная денежная реформа ожидает россиян впервые за 30 лет

mk.ru

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Министерство финансов России огласило уникальные новости о будущем национальной валюты.

Руководитель ведомства, Антон Силуанов, объявил о запуске пилотной программы с цифровым рублем уже в текущем 2024 году. Этот инновационный вид денег будет применяться для выплат социальных пособий и субсидий, а его ключевой особенностью будет возможность строгого контроля за целевым использованием средств.

Цифровой рубль, являющийся ранее неизведанной формой национальной валюты, будет функционировать параллельно с обычными бумажными деньгами. В настоящее время он находится на стадии тестирования в выбранных банковских учреждениях, и после успешного завершения эксперимента в 2025 году новая валюта будет введена в общее использование. Одним из важных аспектов цифрового рубля является его независимость от отдельных банков и финансовых учреждений. В отличие от наличных денег или электронных средств на банковских счетах, цифровой рубль будет функционировать на специальной платформе Центрального банка.

Необходимо отметить, что цифровой рубль будет использоваться исключительно для расчетов, а не для инвестирования или накопления сбережений. Поэтому в начальном периоде не будет возможности открывать депозиты в цифровой валюте. Предполагается, что эти изменения приведут к существенным изменениям в финансовой системе России и повлияют на повседневные финансовые операции граждан.

Цифровой рубль станет новым этапом в развитии финансовой системы России, предоставляя гражданам и государству возможность более тщательного контроля за использованием средств. Ожидается, что в текущем году цифровые валюты будут признаны для использования в международных платежах.

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