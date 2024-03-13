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· Артем Акчурин

«Рубль больше не нужен»: грандиозная денежная реформа ожидает граждан России впервые за три десятилетия

«Рубль больше не нужен»: грандиозная денежная реформа ожидает граждан России впервые за три десятилетия

akket.com

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Министерство финансов России сообщило о значимых новостях, связанных с будущим национальной валюты.

Руководитель ведомства, Антон Силуанов, объявил о намеченном запуске испытаний цифрового рубля уже в 2024 году. Этот инновационный вид денег будет использоваться для социальных выплат и субсидий, обладая уникальной возможностью контроля за целевым использованием средств.

Цифровой рубль, как новаторская форма российской валюты, будет функционировать параллельно с обычными деньгами. В настоящее время он находится на этапе тестирования в отдельных банковских учреждениях, и при успешном завершении экспериментов в 2025 году новая валюта будет введена в широкий оборот.

Одним из главных отличий цифрового рубля является его независимость от конкретного банковского учреждения. В отличие от наличных денег, которые хранятся в кошельках, и безналичных средств, находящихся на счетах в банках, цифровой рубль будет функционировать на специальной платформе Центрального банка.

Важно отметить, что цифровой рубль будет использоваться исключительно для расчетов, а не для инвестиций и накоплений. Поэтому открытие банковского вклада в цифровой валюте не будет возможным, по крайней мере, в начальный период. Эти изменения обещают принести значительные перемены в финансовую систему России и повлиять на ежедневные финансовые операции граждан.

Цифровой рубль станет не только новым этапом в развитии финансовой системы России, но и возможностью для граждан и государства следить за использованием средств с еще большей прозрачностью. Также ожидается, что в текущем году цифровые валюты будут допущены для международных платежей.

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