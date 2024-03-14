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· Артем Акчурин

«Рубль больше не нужен»: грандиозная денежная реформа ожидает граждан России впервые за 30 лет

«Рубль больше не нужен»: грандиозная денежная реформа ожидает граждан России впервые за 30 лет

kp.ru

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Министерство финансов России обнародовало волнующую информацию, касающуюся будущего национальной валюты.

Глава ведомства, Антон Силуанов, объявил о запуске экспериментальной работы с цифровым рублем уже в 2024 году. Эта инновационная форма денег будет использоваться для выплат социальных пособий и субсидий, а еще избранной характеристикой будет возможность тщательного контроля за целевым расходованием средств.

Цифровой рубль, представляющий собой ранее не встречавшуюся форму национальной валюты, будет существовать параллельно с обычными бумажными деньгами. В настоящее время он проходит этап испытаний в избранных банковских учреждениях, и при успешном завершении экспериментов в 2025 году новая валюта будет введена в повсеместное использование. Одной из ключевых особенностей цифрового рубля является его независимость от конкретных банков и финансовых организаций. В отличие от наличных денег в кошельках или безналичных средств на банковских счетах, цифровой рубль будет функционировать на специальной платформе Центрального банка.


Важно отметить, что цифровой рубль будет использоваться исключительно для осуществления расчетов, а не для инвестирования или накопления сбережений. Поэтому в начальный период времени будет невозможно открыть депозит в цифровой валюте. Ожидается, что эти изменения принесут значительные перемены в финансовую систему России и повлияют на повседневные финансовые операции граждан.

Цифровой рубль станет не только новым этапом в развитии финансовой системы России, но и предоставит возможность гражданам и государству уделять больше внимания прозрачному использованию средств. Также ожидается, что в текущем году цифровые валюты будут признаны для использования в международных платежах.

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