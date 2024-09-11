«Рожайте сразу после школы»: в Государственной думе призвали школьников размножаться

Жанна Рябцева, депутат Государственной думы от Свердловской области, недавно высказала мнение о том, что формирование семей в студенческие годы может быть ключом к созданию устойчивых семейных уз.

Её предложение предлагает молодым людям начать строить семейные отношения уже в возрасте 18-19 лет, сразу после школы.

Студенчество как время для создания крепких семей

Рябцева утверждает, что университетский период идеально подходит для формирования пар, основанных на общих интересах и учебной деятельности. Это может способствовать созданию долгосрочных, крепких отношений. «Студенческая пора — это не только время для обучения, но и уникальная возможность для молодежи начать серьезные отношения, которые могут вылиться в создание семьи», — отмечает она.

Против использования финансовых стимулов для повышения рождаемости

Депутат также выразила сомнение в эффективности финансовых стимулов как средства для увеличения рождаемости. По её словам, финансовое благополучие, которое наблюдается среди граждан России, должно быть достаточным для поддержки комфортной жизни без необходимости в дополнительных стимулах. «Современное экономическое положение России позволяет нашим гражданам обеспечить достойный уровень жизни, исключая потребность в материальных стимулах для стимулирования рождаемости», — говорит Рябцева.

Разнообразие мнений в обществе

Мнения по поводу предложения Рябцевой разделились. Некоторые поддерживают идею раннего создания семей, считая, что это способствует социальной стабильности и развитию общества. В то же время, другие осуждают такое предложение, видя в нём ограничение личной свободы молодых людей и приверженность устаревшим взглядам на брак и семейные отношения.

Эта дискуссия поднимает важные вопросы о балансе между традиционными ценностями и современными подходами к браку и семейной жизни, ставя перед обществом задачу найти оптимальные пути развития в социокультурном контексте России.