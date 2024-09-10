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«Рожайте сразу после школы»: в Госдуме России призвали школьников размножаться

Депутат Государственной думы от Свердловской об...

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Депутат Государственной думы от Свердловской области, Жанна Рябцева, выразила мнение о том, что лучшие семьи часто формируются в студенческие годы.

В своем выступлении она подчеркнула, что молодые люди должны начинать строить семейные отношения сразу после окончания школы, предпочтительно в возрасте 18-19 лет.

Важность раннего брака

По словам Рябцевой, идеальное время для создания семьи — это студенчество. «В университетах молодежи следует уже формировать пары, ведь студенческие семьи, построенные на общих интересах и учебных задачах, часто оказываются крепкими и долговечными,» — заявила она. Депутат подчеркивает, что важно, чтобы молодые люди воспринимали свои отношения серьезно, а не как временное увлечение.

Отход от материальных стимулов к рождаемости

Рябцева также высказалась против использования финансовых стимулов как средства для увеличения рождаемости. Она утверждает, что в России люди и так зарабатывают достаточно для комфортной жизни: «Сегодня наши граждане получают хорошую заработную плату на предприятиях, и вопрос выживания не стоит так остро, как могло бы показаться».

Общественная реакция и дальнейшие перспективы

Позиция Рябцевой вызвала активное обсуждение в обществе. Некоторые поддерживают идею о важности раннего создания семей и уверены, что такой подход может способствовать формированию более устойчивого общества. Другие же критикуют этот взгляд как консервативный и ограничивающий личный выбор молодых людей.

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