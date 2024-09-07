«Рожайте сразу после школы»: в Госдуме РФ призвали школьников размножаться

Депутат Государственной Думы России от Свердловской области Жанна Рябцева выступила с необычным предложением, акцентируя внимание на значении раннего создания семей среди молодежи.

По мнению парламентария, идеальное время для закладывания основ семейной жизни – студенческие годы.

Семьи, созданные в молодости, как идеал

Рябцева утверждает, что семьи, созданные в студенчестве, оказываются наиболее крепкими и сплоченными.

«Нужно уже семьи формировать в институтах, потому что лучшие семьи — студенческие, которые потом идут по жизни вместе,» - заявила она, подчеркивая, что такие отношения склонны к долговечности и стабильности.

Важность ранних браков

Депутат также выразила мнение, что девушкам стоит задуматься о создании семьи уже после школы, в возрасте 18-19 лет. По её словам, это время является оптимальным для начала совместной жизни и построения долгосрочных отношений. Рябцева призывает молодых людей осознавать серьезность и значимость брачных уз, видя в этом больше, чем просто временное увлечение.

Отказ от финансовых стимулов к рождаемости

Кроме того, Рябцева высказалась против стимулирования рождаемости исключительно денежными средствами. Она отметила, что современные граждане и так достаточно зарабатывают, и подход к увеличению рождаемости должен быть комплексным, включая не только финансовую поддержку, но и создание условий для стабильной и счастливой семейной жизни.