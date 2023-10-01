Новости России
· Алина Алмакаева

Ровно 10 тысяч рублей: новые деньги решили перечислить пенсионерам — названа точная дата

Ровно 10 тысяч рублей: новые деньги решили перечислить пенсионерам — названа точная дата

bangkokbook.ru

Подписаться в Telegram

В конце года некоторым российским пенсионерам по картам "Мир" будет выплачено 10 000 рублей. С 12 декабря жители блокадного Ленинграда, прожившие в те страшные годы не менее четырех месяцев, смогут рассчитывать на такие государственные выплаты.

В 2022 году для этой группы граждан было введено специальное пособие, которое зависит от состояния здоровья пожилых людей.

При первой группе инвалидности блокадники получают дополнительные 10 000 рублей к пенсии, при второй — 7 500 рублей, при третьей — 5 000 рублей. Если у блокадника есть статус, но нет инвалидности, ему будет выделено 3 000 рублей.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

Растет стоимость газа, материалов и электроэнергии: в Татарстане ожидается повышение тарифов на отопление

Гид по скидкам Казани

день назад

Откуда берутся вундеркинды: список всего, что нужно казанскому школьнику в учебном 2023 году

москва избавление от тараканов с гарантией

Новости Казани

день назад

Будет принято совместное решение: в Казань прибыла делегация талибов*

Интересное в Казани

2 дня назад

7 неочевидных повседневных привычек, которые приводят к потере зубов — у вас они тоже есть

раскрутка на авито в Москве

Новости Татарстана

день назад

У партнеров есть возражения: Таджикистан не одобрил итоги заседания «московского формата» по Афганистану

Новости Татарстана

день назад

Завершился отзывом заявки: в РТ вновь ищут председателя Верховного суда

Новости Татарстана

день назад

Появится около ста рабочих мест: в Нижнекамске приступили к строительству «Вкусно — и точка»

Новости Казани

день назад

Спасатели кое-как пробрались: в Казани взорвался газ в частном доме

Новости Казани

день назад

Идеальный инвестор - отельер: в Казани выставили на продажу объект культурного наследия
Лонгриды
7 часов назад

Число ДТП с самокатами увеличилось в 4 раза: кто виноват и что делать?

Число ДТП с самокатами увеличилось в 4 раза: кто виноват и что делать?

Новости Татарстана

3 часа назад

В Альметьевске запустят дополнительные рейсы общественного транспорта

Гид по скидкам Казани

день назад

Деремся, лепим и летаем: чем стоит заняться казанцам осенью 2023 года

Новости Татарстана

4 часа назад

Кевин Джонсон выиграл первый бой после получения гражданства России

Новости Татарстана

5 часов назад

Гол и голевой пас Кордобы: почему "Рубин" вновь проиграл

Участок носит депрессивный характер: концепция Соборной мечети на Волге была представлена в Казани
Новости Казани
день назад

Участок носит депрессивный характер: концепция Соборной мечети на Волге была представлена в Казани

Новости Казани

5 часов назад

Патриотический проект «За нами страна» провели в экстрим-парке «Урам»

Новости Казани

7 часов назад

Усманов лично даст 150 млн рублей на реконструкцию казанской школы

Новости Татарстана

9 часов назад

В Нацбанке Татарстана прошел день открытых дверей
Здоровье казанцев: эффективные методы борьбы с распространенными заболеваниями
Интересное в Казани
5 дней назад

Здоровье казанцев: эффективные методы борьбы с распространенными заболеваниями