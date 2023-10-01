Ровно 10 тысяч рублей: новые деньги решили перечислить пенсионерам — названа точная дата

В конце года некоторым российским пенсионерам по картам "Мир" будет выплачено 10 000 рублей. С 12 декабря жители блокадного Ленинграда, прожившие в те страшные годы не менее четырех месяцев, смогут рассчитывать на такие государственные выплаты.

В 2022 году для этой группы граждан было введено специальное пособие, которое зависит от состояния здоровья пожилых людей.

При первой группе инвалидности блокадники получают дополнительные 10 000 рублей к пенсии, при второй — 7 500 рублей, при третьей — 5 000 рублей. Если у блокадника есть статус, но нет инвалидности, ему будет выделено 3 000 рублей.