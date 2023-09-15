Ротация отменяется: мобилизованных оставят на фронте до конца СВО

В Госдуме сделали важное заявление о мобилизованных в сентябре 2022 года для участия в СВО. Их не будут возвращать домой до конца спецоперации.

По словам генерала и главы комитета по обороне Госдумы Андрея Картаполова, мобилизованные не должны рассчитывать, что их кем-то заменят. По его словам, всем находящимся в зоне СВО положен отпуск после 6 месяцев участия в спецоперации.

Сейчас ряды вооруженных сил России пополняются за счет контрактников. По словам Картаполова, идет формирование новых частей. Они нужны для сохранения боеспособности действующих подразделений.

Депутат из Татарстана Эдуард Шарафиев, который сам находится в зоне СВО, предлагал осуществить ротацию мобилизованных и заменить их на призванных по мобилизации новых солдат. Вероятно, инициатива депутата не нашла поддержки во властных коридорах.