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«Ротация необходима»: в Республике Татарстан заявили о необходимости демобилизации служащих в зоне СВО

Эдуард Шарафиев, депутат Госсовета Татарстана, выступил с предложением, которое может оказать значительное влияние на службу мобилизованных в России.

vizitnlo.ru

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Эдуард Шарафиев, депутат Госсовета Татарстана, выступил с предложением, которое может оказать значительное влияние на службу мобилизованных в России.

Его инициатива направлена на разработку плана замены и ротации мобилизованных солдат, что в итоге даст им возможность вернуться к мирной жизни.

Шарафиев указал на физическое и психологическое истощение мобилизованных, подчеркивая необходимость предоставления им возможности для отдыха и восстановления. «Мобилизованные заслужили право на отдых благодаря своей службе», — поддержал его мнение Алексей Журавлев, депутат Госдумы.

Предложение вызвало оживленные обсуждения среди членов Госдумы, особенно представителей оборонного сектора, которые выразили обеспокоенность возможным превышением полномочий депутатов. Несмотря на это, дебаты подчеркнули важность и актуальность вопроса ротации мобилизованных.

План предполагает поэтапное внедрение мер по замене мобилизованных в течение шести месяцев, что обеспечит организованный и контролируемый процесс ротации. Это предложение может значительно улучшить условия службы мобилизованных, облегчить их возвращение к обычной жизни и укрепить систему обороны страны, делая её более гуманной и эффективной.

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