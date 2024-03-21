«Рост цен выдохся»: гражданам России сообщили, когда подешевеет жилье

Замедление роста цен на жилье отмечается на рынке недвижимости в начале 2024 года, отмечает Олег Репченко, глава Аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости IRN.RU».

Согласно его наблюдениям, после бурного роста в предыдущем году, цены на квадратный метр жилья теперь стабилизировались и показывают признаки возможного снижения к весеннему периоду. Репченко прогнозирует, что в преддверии майских праздников, под воздействием уменьшения спроса и высоких процентных ставок, стоимость недвижимости может снизиться.

Экспресс-опрос показывает, что большинство граждан ожидает умеренное снижение цен, в то время как четверть опрошенных предполагает стабилизацию стоимости, а каждый пятый остается в ожидании их роста. Репченко подчеркивает, что после стабилизации рынка люди стали более осмотрительны в своих прогнозах относительно будущего рынка недвижимости, сообщает информационный портал banki.ru.